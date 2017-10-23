В ФСБ РФ заявляют, что задержали украинца за перестрелку на границе

В ФСБ России заявляют, что гражданин Украины устроил перестрелку при попытке незаконного пересечения границы России.



Об том говорится в сообщении центра общественных связей ФСБ, поступившем в российский "Интерфакс" в понедельник.



"Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Курской области задержан 31-летний гражданин Украины, незаконно пересекший государственную границу из Украины в РФ", – идет речь в заявлении.

В нем отмечается, что при задержании мужчина пытался отстреливаться и предпринял попытку скрыться на территории Украины.



"В ходе завязавшейся перестрелки (он) получил огнестрельные ранения средней степени тяжести", – сообщили в ФСБ.



У нарушителя якобы изъяли два пистолета, пять гранат, 50 патронов калибра 5,45 мм и 26 амлул, предположительно с ртутью.

В пресс-службе Государственной пограничной службы Украины подтвердили "Украинской правде", что видели эту информацию, однако никакого подтверждения указанных данных нет.



"Не исключено, что речь идет о временно неподконтрольном участке границы с РФ. Проверяем. Ни одного сообщения от российских пограничников мы также не получали", - отметил в комментарии УП спикер ГПСУ Олег Слободян.

В октябре 2017 года в ФСБ РФ сообщали о задержании сотрудниками российских спецслужб 6 граждан Украины, "которые нарушили российский госграницу с целью контрабанды около 20 тонн сельхозпродукции".

Также в начале октября Россия захватила двух украинских пограничников в плен во время традиционной консультативно-представительной встречи с коллегами из РФ "непосредственно на границе" двух государств.



В ГПСУ не исключили, что РФ может попытаться обменять украинцев на двух российских пограничников, ранее задержанных на Херсонщине.