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В ФСБ РФ заявляют, что задержали украинца за перестрелку на границе

Понедельник, 23 октября 2017, 14:06
В ФСБ РФ заявляют, что задержали украинца за перестрелку на границе

В ФСБ России заявляют, что гражданин Украины устроил перестрелку при попытке незаконного пересечения границы России.

Об том говорится в сообщении центра общественных связей ФСБ, поступившем в российский "Интерфакс" в понедельник.

"Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Курской области задержан 31-летний гражданин Украины, незаконно пересекший государственную границу из Украины в РФ", – идет речь в заявлении.

В нем отмечается, что при задержании мужчина пытался отстреливаться и предпринял попытку скрыться на территории Украины.

"В ходе завязавшейся перестрелки (он) получил огнестрельные ранения средней степени тяжести", – сообщили в ФСБ.

У нарушителя якобы изъяли два пистолета, пять гранат, 50 патронов калибра 5,45 мм и 26 амлул, предположительно с ртутью.

В пресс-службе Государственной пограничной службы Украины подтвердили "Украинской правде", что видели эту информацию, однако никакого подтверждения указанных данных нет.

"Не исключено, что речь идет о временно неподконтрольном участке границы с РФ. Проверяем. Ни одного сообщения от российских пограничников мы также не получали", - отметил в комментарии УП спикер ГПСУ Олег Слободян.

В октябре 2017 года в ФСБ РФ сообщали о задержании сотрудниками российских спецслужб 6 граждан Украины, "которые нарушили российский госграницу с целью контрабанды около 20 тонн сельхозпродукции".

Также в начале октября Россия захватила двух украинских пограничников в плен во время традиционной консультативно-представительной встречи с коллегами из РФ "непосредственно на границе" двух государств.

В ГПСУ не исключили, что РФ может попытаться обменять украинцев на двух российских пограничников, ранее задержанных на Херсонщине.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Росcияграница
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