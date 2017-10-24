В министерстве инфраструктуры ждут кибератак, сайт не работает

На сайте министерства инфраструктуры принимают меры безопасности из-за сообщения о кибер-угрозах.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь ведомства Марина Томко.

"В связи с получением ряда сообщений о росте кибер-угрозы, министерством инфраструктуры принимаются меры по повышению информационной безопасности", - написала Томко.

Также она добавила, что сайт министерства инфраструктуры временно не работает.

Сейчас посетить сайт ведомства невозможно. Спустя несколько минут, после попытки зайти на портал, появляется сообщение, что время ожидания соединения с интернет-страницей исчерпано.

Как известно, 27 июня произошли атаки вируса под названием Petya.A на сети украинских банков и крупных компаний.

Главными целями нового вируса стали Украина и Россия. Вирус также зафиксирован в Польше, Италии, Великобритании, Литве, Германии, Франции и США.

По факту мощной кибератаки открыто уголовное производство по статье "несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров) и компьютерных сетей".

Украинская правда