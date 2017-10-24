В Ужгороде неизвестный распылил газ в школе: 11 детей госпитализированы
Полиция устанавливает личность подозреваемого в хулиганских действиях, который распылил газ неизвестного происхождения в школе в Ужгороде.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП Закарпатской области.
"24 октября в полицию поступило сообщение об обнаружении загазованности неизвестного происхождения в помещении Ужгородского СОШ №9", - говорится в сообщении.
В полиции исключили утечку природного газа и установили, что на момент инцидента никого постороннего на территории школы не было.
В ведомстве сообщают, что трое детей были госпитализированы сразу на месте происшествия.
"Некоторые ученики обратились за помощью медиков самостоятельно, после того, как их отпустили с уроков", – объяснили в полиции.
Как сообщила "Украинской правде" пресс-секретарь нацполиции Закарпатья Татьяна Щеголева, самостоятельно за медицинским обследованием и помощью обратилось еще 8 человек.
"Угрозы жизни и здоровью школьников нет", - отмечают правоохранители.
София Лукашова для УП
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