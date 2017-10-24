В Ужгороде неизвестный распылил газ в школе: 11 детей госпитализированы

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Вторник, 24 октября 2017, 16:11

Полиция устанавливает личность подозреваемого в хулиганских действиях, который распылил газ неизвестного происхождения в школе в Ужгороде.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП Закарпатской области.

"24 октября в полицию поступило сообщение об обнаружении загазованности неизвестного происхождения в помещении Ужгородского СОШ №9", - говорится в сообщении.

В полиции исключили утечку природного газа и установили, что на момент инцидента никого постороннего на территории школы не было.

В ведомстве сообщают, что трое детей были госпитализированы сразу на месте происшествия.

"Некоторые ученики обратились за помощью медиков самостоятельно, после того, как их отпустили с уроков", – объяснили в полиции.

Как сообщила "Украинской правде" пресс-секретарь нацполиции Закарпатья Татьяна Щеголева, самостоятельно за медицинским обследованием и помощью обратилось еще 8 человек.

"Угрозы жизни и здоровью школьников нет", - отмечают правоохранители.

София Лукашова для УП

Темы: здоровье Ужгород
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