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В Ужгороді невідомий розпилив газ у школі: 11 дітей госпіталізовано

Вівторок, 24 жовтня 2017, 16:11

Поліція встановлює особу підозрюваного в хуліганських діях, який розпилив газ невідомого походження у школі в Ужгороді.

Про це повідомляє прес-служба ГУ НП Закарпатської області.

"24 жовтня до поліції надійшло повідомлення про виявлення загазованості невідомого походження в приміщенні ужгородської ЗОШ №9", – йдеться в повідомленні.

У поліції виключили витік природного газу та встановили, що на момент інциденту нікого стороннього на території школи не було.

У відомстві повідомляють, що троє дітей було госпіталізовано одразу на місці події.

"Деякі учні звернулися по допомогу медиків самостійно, після того, як їх відпустили з уроків", – пояснюють у поліції.

Як повідомила "Українській правді" прес-секретар нацполіції Закарпаття Тетяна Щоголева, самостійно по медичне обстеження та допомогу звернулось ще 8 осіб.

"Загрози життю та здоров’ю школярів немає", – наголошують правоохоронці.

За даними Ужгородської міської ради, наразі у лікарні 11 дітей, які скаржаться на першіння у горлі, запаморочення, нудоту, потемніння в очах.

У повідомлені міськради зазначено, що троє школярів, у яких симптоми виражені сильніше, ніж у інших, перебувають у палаті інтенсивної терапії, інші – у звичайних палатах.

Софія Лукашова, для УП

Теми: здоров'яУжгород
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