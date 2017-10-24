Киберполиция заявляет об отсутствии глобальной кибератаки

Работники киберполиции проверяют случаи хакерской атаки и утверждают, что на данный момент они не являются массовыми.



Об этом "Украинской правде" сообщил пресс-секретарь Национальной полиции Ярослава Тракало.



"На данный момент в киберполиции по поводу кибератаки не обратилось ни одно государственное учреждение. Сейчас мы фиксируем лишь единичные случаи киберинцедентов", - пояснил Тракало.



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