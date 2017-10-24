Киберполиция заявляет об отсутствии глобальной кибератаки

243 просмотра
Вторник, 24 октября 2017, 17:06

Работники киберполиции проверяют случаи хакерской атаки и утверждают, что на данный момент они не являются массовыми.

Об этом "Украинской правде" сообщил пресс-секретарь Национальной полиции Ярослава Тракало.

"На данный момент в киберполиции по поводу кибератаки не обратилось ни одно государственное учреждение. Сейчас мы фиксируем лишь единичные случаи киберинцедентов", - пояснил Тракало.

Дополняется ...

Темы: хакеры
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Столичный метрополитен и аэропорт в Одессе заявляют о кибератаке 24 октября 2017, 16:40
Хакеры взломали сайты трех министерств Испании 23 октября 2017, 02:14
США предупредили энергетические компании о хакерских атаках 22 октября 2017, 07:24
powered by lun.ua
Главные новости
Киберполиция заявляет об отсутствии глобальной кибератаки
Саакашвили собирается поселиться в палатке возле Рады
Столичный метрополитен и аэропорт в Одессе заявляют о кибератаке
Гройсман отстранил и пригрозил посадить голову земельного кадастра
Все новости
архитектура

Хрущевки: западный опыт и украинские реалии

гастротур

Лучшие рестораны и закусочные Киева

Запрещенная свобода

Какие истории скрывают татуировки арабской молодежи