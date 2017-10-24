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Киберполиция заявляет об отсутствии глобальной кибератаки

Вторник, 24 октября 2017, 17:06

Работники киберполиции проверяют случаи хакерской атаки и утверждают, что на данный момент они не являются массовыми.

Об этом "Украинской правде" сообщил пресс-секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало.

"На данный момент в киберполиции по поводу кибератаки не обратилось ни одно государственное учреждение. Сейчас мы фиксируем лишь единичные случаи киберинцедентов", - пояснил Тракало.

Отвечая на вопрос УП о характере нового вируса, спикер Нацполиции отметил, что об этом можно будет говорить после проведения проверки.

Тракало также отметил, что в случае подтверждения факта глобальной кибератаки, общественности сообщат о способах уберечься от нее.

Как сообщалось, 24 октября о кибератаке заявил столичный метрополитен и аэропорт в Одессе.

В то же время российская компания Group-IB, специализирующаяся на информационной безопасности, заявила о трех пострадавших редакции российских СМИ.

Сообщается в частности, что издание "Фонтанка" и "Интерфакс" атаковал вирус-шифровальщик под названием BadRabbit.

От этого же вируса, по утверждению Group-IB, пострадали некоторые госструктуры и компании в Украине.

София Лукашова, Валентина Романенко, УП

Темы: хакеры
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