Суд начал рассмотрение апелляции Саакашвили по штрафу о незаконном пересечении границы

Апелляционный суд Львовской области начал рассматривать апелляцию экс-президента Грузии, руководителя партии "Движение новых сил" Михеила Саакашвили касательно штрафа 3,4 тыс. гривен за незаконное пересечение украинской границы.

Об этом сообщают "Украинские новости".

Судья апелляционного суда Игорь Танечник рассматривает решение Мостиского районного суда Львовской области оштрафовать политика на 3,4 тыс. гривен.

Сам Саакашвили не пришел на заседание апелляционного суда. Вместо экс-президента Грузии присутствовали его адвокаты.

Как известно, 10 сентября лишенный украинского гражданства Саакашвили, экстрадиции которого требует Грузия, прорвался в Украину с территории Польши.

Позже его адвокаты подали в миграционную службу заявление о признании его лицом, которое нуждается в дополнительной защите как беженец из Грузии.