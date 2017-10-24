Суд почав розгляд апеляції Саакашвілі щодо штрафу про незаконний перетин кордону

Апеляційний суд Львівської області почав розглядати апеляцію екс-президента Грузії, керівника партії "Рух нових сил" Михеіла Саакашвілі щодо штрафу розміром 3,4 тис. гривень за незаконний перетин українського кордону.

Про це повідомляють "Українські новини".

Суддя апеляційного суду Ігор Танечник розглядає рішення Мостиського районного суду Львівської області оштрафувати політика на 3,4 тис. гривень.

Сам Саакашвілі не прийшов на засідання апеляційного суду. Замість екс-президента Грузії присутні його адвокати.

Як відомо, 10 вересня позбавлений українського громадянства Саакашвілі, екстрадиції якого вимагає Грузія, прорвався до України з території Польщі.

Пізніше його адвокати подали до міграційної служби заяву про визнання його особою, яка потребує додаткового захисту як біженець з Грузії.