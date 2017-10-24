Суд признал виновным Саакашвили в "прорыве границы"

Апелляционный суд Львовской области оставил в силе решение Мостиского районного суда о признании Саакашвили виновным в незаконном пересечении границы.

Об этом сообщает DT.ua.

Суд принял решение отклонить жалобу адвокатов Саакашвили и оставить в силе решение Мостиского районного суда от 22 сентября. Согласно ему экс-президента Грузии признали виновным в незаконном пересечении государственной границы Украины.

Во время зачитывания решения судья Игорь Танечник объявил, что оно является окончательным и обжалованию не подлежит.

Как известно, 10 сентября лишенный украинского гражданства Саакашвили, экстрадиции которого требует Грузия, прорвался в Украину с территории Польши.

Позже его адвокаты подали в миграционную службу заявление о признании его лицом, которое нуждается в дополнительной защите как беженец из Грузии.