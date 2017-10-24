Суд визнав винним Саакашвілі у "прориві кордону"

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Вівторок, 24 жовтня 2017, 19:54

Апеляційний суд Львівської області залишив в силі рішення Мостиського районного суду щодо визнання Міхеіла Саакашвілі винним у незаконному перетині кордону.

Про це повідомляє DT.ua.

Суд ухвалив рішення відхилити скаргу адвокатів Саакашвілі і залишити в силі рішення Мостиського районного суду від 22 вересня. Згідно з ним екс-президента Грузії визнали винним у незаконному перетині державного кордону України.

Під час зачитування рішення суддя Ігор Танечник оголосив, що воно є остаточним і оскарженню не підлягає.

Як відомо, 10 вересня позбавлений українського громадянства Саакашвілі, екстрадиції якого вимагає Грузія, прорвався до України з території Польщі.

Пізніше його адвокати подали до міграційної служби заяву про визнання його особою, яка потребує додаткового захисту як біженець з Грузії.

Теми: Саакашвілі суд
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