Россия планирует обмен похищенных украинских пограничников на ФСБшников – Слободян
В Государственной пограничной службе не исключают, что россияне готовятся к обмену двух украинских пограничников, пропавших на границе в Сумской области, на двух ФСБшников, задержанных возле Крыма.
Об этом пресс-секретарь ведомства Олег Слободян заявил в эфире Еспресо.TV.
"Мы подозреваем, что 2 наших военнослужащих, скорее всего, Россия будет пытаться обменять на тех 2 российских пограничников, которых мы задержали несколько месяцев назад на границе с временно оккупированным Крымом. Именно на этот вывод нас наталкивает нежелание российской стороны идти на диалог", – сказал Слободян.
Он уточнил, что об этом свидетельствует отказ российской стороны сразу вернуть 2 пограничников с Сумщины и полное нежелание обсуждать этот вопрос.
"В рамках нормального рабочего сотрудничества на мирных участках границы этот вопрос решается в течение 1-2 суток после инцидента – если нет каких-то отягчающих обстоятельств", – отметил спикер.
"Из-за отказа россиян обсуждать вопрос возврата 2 украинских пограничников в одностороннем порядке до сих пор не известно, где находятся наши военнослужащие, в каком они состоянии и при каких обстоятельствах оказались на территории России", – добавил он.
Как сообщалось, 4 октября Государственная пограничная служба Украины заявила об исчезновении двух пограничников во время мониторинга границы на Сумщине. 12 октября ФСБ РФ обнародовала видеозапись допроса украинцев.
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