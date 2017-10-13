Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ФСБ показала викрадених українських прикордонників

П'ятниця, 13 жовтня 2017, 07:08

Захоплених ФСБ Росії українських прикордонників Ігоря Дзюбака та Богдана Марцоня дійсно утримують спецслужби РФ.

Це підтверджує відеозапис допиту українців, який оприлюднила служба російської ФСБ.

Відео – без звуку – супроводжує коментар про те, що затриманим уже висунули обвинувачення.

"Затриманим 3 жовтня 2017 року за порушення кордону з Україною в РФ військовослужбовцям Державної прикордонної служби України в рамках раніше порушеної кримінальної справи за ч. 3 ст. 322 Кримінального кодексу Російської Федерації (Незаконне перетинання Державного кордону Російської Федерації) пред'явлено звинувачення", – інформує сайт ФСБ Росії.

Як повідомлялося, 4 жовтня Державна прикордонна служба України заявила про зникнення двох прикордонників під час моніторингу кордону на Сумщині.

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіяУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоЗеленський обговорив із главою МЗС Франції спільне виробництво дронів і артилерії

У Румунії фермери блокують рух вантажівок на пункті пропуску з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Росія
Тепер про збиті ракети й руйнування заявили в Брянській області
У Варшаві проросійська демонстрація вимагала зупинити підтримку України
Дітям на окупованих територіях обіцяють гроші за російський паспорт – ЦНС
Останні новини
20:20
Федоров закликає українців збирати FPV-дрони вдома
19:52
Байден: США передали Ірану приватне повідомлення про напади хуситів
19:46
Зеленський поговорив із лідерами коаліції Болгарії
19:33
Туск: Очікуватиму від України допомоги у вирішенні ситуації на кордоні
19:25
відеоЗеленський обговорив із главою МЗС Франції спільне виробництво дронів і артилерії
19:05
У США продовжують заборону на польоти літака Boeing 737 MAX 9 – Reuters
18:49
Найбільше атак відбито в суботу на Мар’їнському і Авдіївському напрямках – Генштаб
18:45
ЗМІ: Двох українців не пустили до Німеччини з Польщі
18:38
У неділю в Україні невеликий сніг, морози до -18°
18:26
Росіяни все частіше застосовують в Україні боєприпаси з хімічними речовинами – Генштаб
Усі новини...
Реклама: