ФСБ показала викрадених українських прикордонників

Захоплених ФСБ Росії українських прикордонників Ігоря Дзюбака та Богдана Марцоня дійсно утримують спецслужби РФ.

Це підтверджує відеозапис допиту українців, який оприлюднила служба російської ФСБ.

Відео – без звуку – супроводжує коментар про те, що затриманим уже висунули обвинувачення.

"Затриманим 3 жовтня 2017 року за порушення кордону з Україною в РФ військовослужбовцям Державної прикордонної служби України в рамках раніше порушеної кримінальної справи за ч. 3 ст. 322 Кримінального кодексу Російської Федерації (Незаконне перетинання Державного кордону Російської Федерації) пред'явлено звинувачення", – інформує сайт ФСБ Росії.

Як повідомлялося, 4 жовтня Державна прикордонна служба України заявила про зникнення двох прикордонників під час моніторингу кордону на Сумщині.