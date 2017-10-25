Сутки в АТО: 4 погибших, 4 раненых

За прошлые сутки, 24 октября, обстановка в районе проведения АТО оставалась напряженной.

Об этом сообщает пресс-центр штаба.

Вечером и ночью российско-оккупационные группировки сконцентрировали огневые провокации на Донецком и Приморском направлениях.

Так, после 18 часов боевики дважды били из 82-миллиметровых минометов и один раз с противотанкового гранатомета на подступах к Водяному.

Также под огонь минометов калибра 82 миллиметра и гранатометов дважды попали наши позиции неподалеку Талаковки.

На Донецком направлении пророссийские наемники начиная с 19:30 и почти до полуночи из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреливали защитников Авдеевки.

С этого же оружия оккупанты били по опорным пунктам сил АТО в районе Зайцевого и Луганского. В результате обстрела украинских укреплений неподалеку Верхнеторецкого получил ранения один наш военный.

На Луганском направлении вражеская провокация с применением стрелкового оружия зафиксирована у Трехизбенки.

Всего за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 15 раз нарушили перемирие. Почти на каждый вражеский обстрел силы АТО агрессивно и жестко отвечали огнем из пехотного вооружения.

В результате боевых действий погибли 2 наших воинов. Еще один был ранен. Кроме того, вследствие подрыва на неизвестных взрывных устройствах погибли 2 и получили ранения 3 украинских защитников.