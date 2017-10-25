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Доба в АТО: 4 загиблих, 4 поранених

Середа, 25 жовтня 2017, 06:15
Доба в АТО: 4 загиблих, 4 поранених
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Наприкінці минулої доби, 24 жовтня, обстановка у районі проведення АТО й надалі залишалася напруженою.

Про це повідомляє прес-центр штабу.

Увечері і вночі російсько-окупаційні угруповання сконцентрували вогневі провокації на Донецькому і Приморському напрямках.

Так, після 18 години бойовики двічі били з 82-міліметрових мінометів і один раз із протитанкового гранатомету на підступах до Водяного. Також під вогонь мінометів калібру 82 міліметри та гранатометів двічі потрапили наші позиції неподалік Талаківки.

На Донецькому напрямку проросійські найманці починаючи з 19:30 і майже до опівночі з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї обстрілювали оборонців Авдіївки.

З цієї ж зброї окупанти били по опорних пунктах сил АТО у районі Зайцевого та Луганського. А внаслідок обстрілу українських укріплень неподалік Верхньоторецького отримав поранення один наш військовий.

На Луганському напрямку ворожа провокація із застосуванням стрілецької зброї зафіксована біля Трьохізбенки.

Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 15 разів порушили перемир’я. Майже на кожен ворожий обстріл сили АТО агресивно і жорстко відповідали вогнем із піхотного озброєння.

У результаті бойових дій загинули 2 наших воїнів. Ще один був поранений. Крім того, унаслідок підриву на невідомих вибухових пристроях загинули 2 і отримали поранення 3 українських захисників.

Теми: УкраїнаАТОДонбас
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