Россия создает морскую бригаду для охраны Керченского пролива

Росгвардия развернет морскую бригаду для охраны Керченского пролива.

Об этом на Совете Федерации сообщил директор ведомства Виктор Золотов, передает "Интерфакс-Украина".

"Для решения поставленных перед Росгвардией задач по обеспечению безопасности транспортного перехода через Керченский пролив во вновь создаваемом Южном округе войск, предстоит сформировать новое соединение - морскую бригаду", - сказал Золотов.

По его словам принято решение создать на основе Северо-Кавказского округа два округа войск национальной гвардии Южный и Северо-Кавказский.

Ранее сообщалось, что Россия запретила движение Керченский пролив всем судам, за исключением кораблей и судов Военно-морского флота РФ, кораблей и судов федеральных органов безопасности РФ.

Как известно, Россия строит транспортный переход к аннексированному в 2014 году полуострову Крым со своей территории через Керченский пролив. Ориентировочно, к концу 2018 года ожидается запуск автомобильной части моста, в конце 2019 года – железнодорожной.

Украина готовит иск против России из-за строительства Керченского моста и потерь своих портов.

Украинская правда