Росія створює морську бригаду для охорони Керченської протоки

Росгвардія розгорне морську бригаду для охорони Керченської протоки.

Про це на Раді Федерації повідомив директор відомства Віктор Золотов, передає "Інтерфакс-Україна".

"Для вирішення поставлених перед Росгвардією завдань по забезпеченню безпеки транспортного переходу через Керченську протоку в знову створюваному Південному окрузі військ, належить сформувати новий об'єднання - морську бригаду", - сказав Золотов.

За його словами прийнято рішення створити на основі Північно-Кавказького округу два округи військ національної гвардії Південний і Північно-Кавказький.

Раніше повідомлялося, що Росія заборонила рух Керченську протоку всім судам, за винятком кораблів і суден Військово-морського флоту РФ, кораблів і судів федеральних органів безпеки РФ.

Як відомо, Росія будує транспортний перехід до анексувати в 2014 році півострову Крим зі своєї території через Керченську протоку. Орієнтовно, до кінця 2018 року очікується запуск автомобільної частини моста, в кінці 2019 року - залізничної.

Україна готує позов проти Росії через будівництво Керченського моста і втрат своїх портів.

Українська правда