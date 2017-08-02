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Украина готовит иск к России за убытки портов из-за Керченского моста

Среда, 2 августа 2017, 03:30
Украина готовит иск к России за убытки портов из-за Керченского моста

Введение Россией ограничений по судоходству через Керченский канал в связи со строительством моста приводит к убыткам украинских портов и будет оспорено в суде.

Об этом заявил заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк на встрече с профсоюзами морских и речных портов во вторник, передает "Интерфакс-Украина".

"Министерство юстиции в рамках имеющихся судебных исков против России выделяет проблему перекрытия Керченского канала и введения ограничений по судоходству. Сейчас готовится иск и считаются убытки недополученных средств Мариупольским и Бердянским торговыми портами", - отметил он.

Лавренюк добавил, что проблема строительства Керченского моста сейчас решается совместно с Министерством иностранных дел, Советом национальной безопасности и обороны.

Он также сообщил, что Мининфраструктуры инициирует уменьшение нормативов отчисления госпредприятиями части чистой прибыли в госбюджет с 75% до 50%, чтобы больше средств направлять на развитие и обновление инфраструктуры.

Как сообщалось, в июне стало известно о подготовке Министерством транспорта РФ проекта приказа о закрытии Керченского пролива в акватории его судоходной части Керчь-Еникальского канала на 23 суток в августе-сентябре 2017 года для постановки арки моста.

Темы: РосcияаннексияКрымэкономикасуд
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