В штабе уточнили, где за минувшие сутки силы АТО понесли потери

За сутки в зоне проведения антитеррористической операции четверо военных погибли, еще четыре бойца получили ранения.



Об этом на традиционном брифинге 25 октября рассказал спикер Министерства обороны по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко.



"За минувшие сутки в результате боевых действий четверо украинских воинов погибли, еще четверо бойцов получили ранения и были оперативно эвакуированы в медицинские учреждения", - сказал полковник.



В комментарии "Украинской правде" Лысенко отметил, что безвозвратные потери силы АТО понесли в Новолуганском (2 погибших), Марьинке (1 погибший) и Водяном (1 погибший).



Кроме того, один боец ​​получил ранение в Новолуганском, двое - в Павлополе и еще 1 в Верхнеторецком.

В целом, по словам Лысенко, за минувшие сутки обстановка в районе проведения антитеррористической операции оставалась напряженной.

По всей линии соприкосновения противник провел 15 обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины.

В подавляющем большинстве случаев украинские подразделения открывали ответный огонь.

Горячее всего было на приморском направлении. Четыре раза враг обстрелял позиции сил АТО вблизи Водяного, при этом дважды – из 82-мм минометов. Также около полуночи оккупанты выпустили 4 минометных снаряда по украинскому опорному пункту неподалеку Талаковки.

Кроме того, в районе Водяного, Талаковки и Марьинки незаконные вооруженные формирования вели огонь по позициям украинских подразделений из гранатометов и стрелкового оружия.

На донецком направлении российско-оккупационные войска 6 раз открывали огонь по нашим позициям вблизи Верхнеторецкого, Авдеевки, Каменки, Зайцево и Луганского из гранатометов и стрелкового оружия.

Каждый раз украинские защитники жестко останавливали провокации врага огнем из гранатометов различных типов, крупнокалиберных пулеметов и легкого стрелкового оружия, отметил полковник.

Спокойнее всего было на луганском направлении. Вечером боевики совершили один непродолжительный обстрел позиций сил АТО вблизи Трехизбенки из стрелкового оружия.

Учитывая то, что обстрел не представлял угрозы жизни наших военнослужащих, украинские подразделения на вражескую провокацию не отвечали.

Валентина Романенко, УП