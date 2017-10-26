С Донбасса в РФ выехал "груз 200" – наблюдатели ОБСЕ

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Четверг, 26 октября 2017, 11:12

Сотрудники мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали выезд с территории оккупированной части Донбасса в Россию автофургона с надписью "Ритуал".

Об этом говорится в еженедельном отчете СММ Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

"21 октября в 20:04 с украинской стороны на пограничный пункт пропуска "Донецк" прибыл фургон с российскими номерными знаками и надписью "Ритуал". Он направился в Российскую Федерацию", - отмечается в сообщении.

Кроме того, согласно документу, 20 октября в 10-11 утра через тот же КПП в РФ отправились две кареты скорой помощи с табличками "ЛНР". В 18:00 того же дня они вернулись обратно в Украину.

Евгений Кизилов, УП

Темы: Донбасс Росcия АТО ОБСЕ
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