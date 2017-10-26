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З Донбасу до РФ виїхав "вантаж 200" - спостерігачі ОБСЄ

Четвер, 26 жовтня 2017, 11:12

Співробітники мониторингової місії ОБСЄ зафіксували виїзд з території окупованої частини Донеччини до Росії автофургону з написом "Ритуал".

Про це йдеться у щотижневому звіті СММ Організації з безпеки і співробітництва в Європі.

"21 жовтня о 20:04 з української сторони на прикордонний пункт пропуску "Донецьк" прибув фургон з російськими номерними знаками й написом "Ритуал". Він попрямував до Російської Федерації", - зазначається у повідомленні.

Крім того, згідно з документом, 20 жовтня о 10 ранку через цей самий КПП до РФ рушили дві карети швидкої допомоги з табличками "ЛНР". О 18:00 того ж дня вони повернулися назад до України.

Євген Кізілов, УП

Теми: ДонбасРосіяАТООБСЄ
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