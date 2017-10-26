Пострадавший с Мосийчуком политолог Бала засекретил свое состояние

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Четверг, 26 октября 2017, 12:39

Директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала, который во вторник пострадал от взрыва в Киеве, запретил врачам сообщать СМИ о состоянии его здоровья.

Такое заявление сделал журналистам в среду Дмитрий Мясников, врач 17-й больницы Киева, где проходит лечение политолог, передает "Укринформ".

"Пациент категорически отказывается от распространения информации о состоянии его здоровья. Он категорически запретил нам предоставлять любую информацию по этому поводу", - сказал врач.

Он сообщил, что Бала сейчас находится в реанимации, у него "очень тяжелая травма".

В то же время бывший депутат Верховной Рады от Партии регионов Василий Горбаль написал в Facebook, что общался после взрыва с Балой.

"Разговаривал с Виталием Балой. Чувство юмора он не потерял", - сообщил экс-нардеп.

Горбаль также просит всех поменьше комментировать состояние здоровья политолога.

Как сообщалось, 25 октября около 22 вечера произошел взрыв на улице Адама Мицкевича в Соломенском районе Киева. В нем пострадал нардеп Игорь Мосийчук и еще четыре человека, среди которых политолог Виталий Бала. Один из пострадавших, охранник депутата Руслан Кушнир, по дороге в больницу скончался.

По данным СБУ, взорвали мопед вблизи места передвижения депутата. В результате, кроме Кушнира, также погиб обычный прохожий.

Соратник Мосийчука нардеп Дмитрий Линько сообщил, что у Виталия Балы "более тяжелые ранения внутренних органов".

Темы: Мосийчук чрезвычайное происшествие Киев
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