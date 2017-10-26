Охранник Мосийчука, который погиб, был с нардепом всего месяц

Охранника и помощника народного депутата от "Радикальной партии" Игоря Мосийчука, погибшего от взрыва, звали Руслан Кушнир.



Об этом в эфире "Громадського радио" сообщил нардеп Дмитрий Линько.



"Руслан Кушнир – это помощник, это человек, находившийся рядом, это охрана, и это человек, который помогал во многих вопросах. Руслан пожертвовал своей жизнью, чтобы спасти Игоря", – сказал соратник Мосийчука.



"Я знаю, что он недавно начал работать с Игорем. Около месяца был рядом. Он был когда-то сотрудником "Беркута", насколько я знаю. Он был молодым и энергичным, занимался спортом. 30 лет", – добавил Линько.



Он также отметил, что сейчас Игорь Мосийчук после операции находится в реанимации. Угрозы его жизни нет.



"У Виталия Балы, который был рядом с ним, более тяжелые ранения внутренних органов. Его также прооперировали", – сказал Линько.

По данным полиции , 25 октября около 22 вечера произошел взрыв на улице Адама Мицкевича в Соломенском районе Киева. В нем пострадал нардеп Игорь Мосийчук и еще четыре человека , один из которых по дороге в больницу скончался.



По данным СБУ , взорвали мопед вблизи места передвижения депутата – и вследствие этого погибли двое мужчин.



Ранее помощница Игоря Мосийчука Анна Сеник и спикер МВД Артем Шевченко отказались назвать фамилию охранника Мосийчука. Однако Артем Шевченко отмечал, что это именно охранник. Информацию о том, что погибший был помощником нардепа Мосийчука он подтвердить отказался.



В то же время Артем Шевченко подтвердил, что охранник Мосийчука был штатным работником Нацполиции и на законных основаниях находился с Игорем Мосийчук.