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Стало известно имя второго погибшего от взрыва рядом с Мосийчуком

Четверг, 26 октября 2017, 11:10
На фото - Руслан Кушнир, погибший охранник Мосийчука, 31-летний работник полиции полка особого назначения
FB Андрей Лозовой

От взрыва в Киеве, в котором пострадал народный депутат Игорь Мосийчук, погиб прохожий – 36-летний Михаил Мормиль.

Об этом сообщил народный депутат и член коллегии Министерства внутренних  дел Антон Геращенко в Facebook.

"Случайной жертвой вчерашнего теракта стал 36-летний Михаил Мормиль. От полученных ранений он скончался в больнице", – написал он.

"До 2015 года, подполковник Мормиль был сотрудником юридического департамента МВД. После увольнения занимался частной юридической практикой", – сообщил Геращенко.

"А вчера он просто проходил мимо телеканала "Эспрессо", не представляя, что через мгновение произойдёт взрыв, который унесёт его жизнь", – констатировал он.

Геращенко отметил, что "также в результате теракта погиб 31-летний старший сержант полиции Руслан Кушнирук" (Кушнир – ред.), у которого осталась беременная жена и малолетняя дочь.

"Игорь Мосийчук навсегда обязан своей жизнью Руслану и Михаилу. Их тела приняли на себя осколки и основную силу ударной волны и сохранили его жизнь", – написал он.

По мнению Геращенко, "ответом украинских спецслужб и полиции на действия террористов, которые направляются из Российской Федерации, должны стать ещё более жесткий разведывательный и контр разведовательный режим, направленный на предупреждение попыток совершать убийства и теракты".

Депутат принес свои соболезнования семьям погибших и пообещал сделать все возможное, чтоб найти заказчиков, организаторов и исполнителей теракта.

Как известно, 25 октября около 22 вечера произошел взрыв на улице Адама Мицкевича в Соломенском районе Киева. В нем пострадал нардеп Игорь Мосийчук и еще четыре человека, один из которых по дороге в больницу скончался.

По данным СБУ, взорвали мопед вблизи места передвижения депутата  и вследствие этого погибли двое мужчин.

"Украинская правда" в Threads

Темы: взрывМосийчукКиевГеращенко Антон
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