Госдеп утвердил список российских компаний, против которых введут санкции
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон утвердил список компаний РФ, сотрудничество с которыми запретят американскому бизнесу и иностранным предприятиям
Об этом в четверг, 26 октября, сообщила пресс-секретарь Госдепартамента США Хизер Нойерт.
"Согласно ст. 231 Акта противодействия российскому влиянию на страны Европы и Евразии госсекретарь Рекс Тиллерсон поручил Госдепартаменту обнародовать информацию, где будут определяться лица, находящиеся в составе или действуют от имени оборонного и разведывательного секторов правительства Российской Федерации. Это означает, что госсекретарь Тиллерсон утвердил это решение ", – отметила Нойерт.
"В ближайшее время ожидается публикация этих списков в открытом доступе на официальном сайте Государственного департамента США", – добавила она.
В то же время газета The New York Times обнародовала список предприятий РФ еще до того, как он появился на официальном сайте Госдепа.
По информации издания, в список вошли 39 компаний, среди которых: концерны "Алмаз-Антей", "Клашников" и "Ижмаш", корпорации "Оборонпром", "Ростех", спецслужбы ФСБ, СВР и другие.
Также сообщается, что список в будущем может измениться.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.