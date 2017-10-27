Госдеп утвердил список российских компаний, против которых введут санкции

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Пятница, 27 октября 2017, 05:20

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон утвердил список компаний РФ, сотрудничество с которыми запретят американскому бизнесу и иностранным предприятиям

Об этом в четверг, 26 октября, сообщила пресс-секретарь Госдепартамента США Хизер Нойерт.

"Согласно ст. 231 Акта противодействия российскому влиянию на страны Европы и Евразии госсекретарь Рекс Тиллерсон поручил Госдепартаменту обнародовать информацию, где будут определяться лица, находящиеся в составе или действуют от имени оборонного и разведывательного секторов правительства Российской Федерации. Это означает, что госсекретарь Тиллерсон утвердил это решение ",  отметила Нойерт.

"В ближайшее время ожидается публикация этих списков в открытом доступе на официальном сайте Государственного департамента США",  добавила она.

В то же время газета The New York Times обнародовала список предприятий РФ еще до того, как он появился на официальном сайте Госдепа.

По информации издания, в список вошли 39 компаний, среди которых: концерны "Алмаз-Антей", "Клашников" и "Ижмаш", корпорации "Оборонпром", "Ростех", спецслужбы ФСБ, СВР и другие.

Также сообщается, что список в будущем может измениться.

Темы: США Росcия санкции
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