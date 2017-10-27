Умеров и Чийгоз прибыли в Киев
Освобожденные из заключения оккупантов заместители председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров и Ахтем Чийгоз прилетели из Турции в Киев.
Об этом сообщила журналистам в среду представитель пресс-службы Министерства информационной политики Украины, передает "Интерфакс-Украина".
"Они уже приземлились", - сказала она.
Сейчас журналисты ожидают пресс-конференцию, которую Умеров и Чийгоз дадут в пресс-центре терминала D аэропорта "Борисполь".
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