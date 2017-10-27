Умеров и Чийгоз прибыли в Киев

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Пятница, 27 октября 2017, 14:06

Освобожденные из заключения оккупантов заместители председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров и Ахтем Чийгоз прилетели из Турции в Киев.

Об этом сообщила журналистам в среду представитель пресс-службы Министерства информационной политики Украины, передает "Интерфакс-Украина".

"Они уже приземлились", - сказала она.

Сейчас журналисты ожидают пресс-конференцию, которую Умеров и Чийгоз дадут в пресс-центре терминала D аэропорта "Борисполь".

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Темы: Крым крымские татары Киев
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