Умеров и Чийгоз прибыли в Киев

Освобожденные из заключения оккупантов заместители председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров и Ахтем Чийгоз прилетели из Турции в Киев.

Об этом сообщила журналистам в среду представитель пресс-службы Министерства информационной политики Украины, передает "Интерфакс-Украина".

"Они уже приземлились", - сказала она.

Сейчас журналисты ожидают пресс-конференцию, которую Умеров и Чийгоз дадут в пресс-центре терминала D аэропорта "Борисполь".

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