Умеров и Чийгоз будут работать в Киеве - Чубаров

В ближайшее время Ильми Умеров и Ахтем Чийгоз приедут в Киев, где будут жить и работать.

Об этом сообщил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в эфире канала "112", передает "Укринформ".

"Я и мои товарищи в Киеве ждем их (Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза - ред.) на днях в Украине. Мы понимаем, почему их осободили из-за перемещения через Турцию. Кроме того, чтобы показать, что, мол, они идут не навстречу украинскому государству, а идут навстречу Турции, это такая тактика со стороны России ", - рассказал Чубаров.

Однако перемещение Умерова и Чийгоза означает, что им запрещено жить на оккупированном полуострове.

"Но перемещение их за пределы Крыма означает, что им закрыли дорогу домой, то есть это освобождение с запретом проживать в Крыму", - отметил Чубаров.

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Он сказал, что Умеров и Чийгоз будут работать в столице, "пока мы все вместе не вернемся домой в освобожденный Крым".

По словам Чубарова, пока освобожденные Умеров и Чийгоз, согласно гуманитарному праву, должны пройти всестороннее медицинское обследование в Турции.

Как сообщалось, в среду, 25 октября, осужденных оккупантами Крыма заместителей председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза выдали Турции. Ожидается, что оттуда они отправятся в Украину.