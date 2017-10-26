Умеров и Чийгоз прилетят в Киев в пятницу в 13:50

Заместители председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров и Ахтем Чийгоз прилетят в столицу в пятницу, 27 октября в 13:50.

Об этом сообщила и.о. министра информационной политики Эмине Джеппар.

Она отметила, что в 13:50 в Киев прибывает самолет с Умеровым и Чийгозом.

"Пресс-конференция освобожденных заместителей председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза состоится завтра - 27 октября в 14.00 в аэропорту Борисполь в пресс-холле терминала D (нережимная зона)", - написала Джеппар.

Ранее ожидалось, что освобожденные украинские политзаключенные вернутся 26 октября.

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Как сообщалось, в среду, 25 октября, осужденных оккупантами Крыма заместителей председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза выдали Турции. Ожидается, что оттуда они отправятся в Украину.

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил, что Умеров и Чийгоз будут жить и работать в Киеве.