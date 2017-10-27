Умеров и Чийгоз имеют право вернуться в Крым - Amnesty

Освобожденные из заключения оккупантов заместители председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров и Ахтем Чийгоз должны иметь право беспрепятственно вернуться в Крым, не опасаясь преследования.

Об этом сообщили в правозащитной организации Amnesty International.

"Освобождение узников совести Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза стало положительным шагом, но теперь они могут столкнуться с другой несправедливостью - изгнанием со своей родины. Им должно быть разрешено вернуться в Крым и свободно выражать свои взгляды, не опасаясь преследования", - заявила директор Amnesty International Украина Оксана Покальчук.

По ее мнению, становится все более очевидным, что выбор у лидеров крымскотатарского общества, которые осмеливаются высказываться против российской оккупации и незаконной аннексии полуострова, простой - или отправиться в изгнание, или сесть в тюрьму.

"Де-факто власти оккупированного Крыма должна прекратить постоянное подавление инакомыслия, немедленно и безоговорочно освободить всех узников совести и прекратить политику преследования и выдавливания своих критиков из Крыма", - считает Покальчук.

Как известно, в пятницу 27 октября освобожденные из заключения оккупантов заместители председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров и Ахтем Чийгоз прилетели из Турции в Киев.

25 октября их выдали Турции. Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил, что Умеров и Чийгоз будут жить и работать в Киеве.

Украинская правда