Умеров и Чийгоз прибыли в Киев
Освобожденные из заключения оккупантов заместители председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров и Ахтем Чийгоз прилетели из Турции в Киев.
Об этом сообщила журналистам в пятницу представитель пресс-службы Министерства информационной политики Украины, передает "Интерфакс-Украина".
"Они уже приземлились", - сказала она.
В тот момент журналисты ожидали пресс-конференцию, которую Умеров и Чийгоз должні провести в пресс-центре терминала D аэропорта "Борисполь".
В 14:20 пресс-конференция началась.
Как сообщалось, в среду, 25 октября, осужденных оккупантами Крыма Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза выдали Турции.
Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил, что Умеров и Чийгоз будут жить и работать в Киеве.
Ранее ожидалось, что освобожденные украинские политзаключенные вернутся 26 октября. Однако позже стало известно, что они прилетят в Киев в пятницу, 27 октября, в 13:50.