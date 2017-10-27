Умеров и Чийгоз прибыли в Киев

Освобожденные из заключения оккупантов заместители председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров и Ахтем Чийгоз прилетели из Турции в Киев.

Об этом сообщила журналистам в пятницу представитель пресс-службы Министерства информационной политики Украины, передает "Интерфакс-Украина".

"Они уже приземлились", - сказала она.

В тот момент журналисты ожидали пресс-конференцию, которую Умеров и Чийгоз должні провести в пресс-центре терминала D аэропорта "Борисполь".

В 14:20 пресс-конференция началась.

Фото: украинская правда

Фото: украинская правда

Фото: украинская правда

Как сообщалось, в среду, 25 октября, осужденных оккупантами Крыма Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза выдали Турции.

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил, что Умеров и Чийгоз будут жить и работать в Киеве.

Ранее ожидалось, что освобожденные украинские политзаключенные вернутся 26 октября. Однако позже стало известно, что они прилетят в Киев в пятницу, 27 октября, в 13:50.