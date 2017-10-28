В Киеве полиция устроила облаву в хабе, посетителей били и забрали в военкомат

В Киеве полиция устроила облаву в заведении "Jugendhub", где в ночь на 28 октября проходил музыкальное мероприятие, и задержала посетителей хаба, доставив их в отделение полиции и военкомата.

Об этом говорится в сообщениях организаторов мероприятия и очевидцев.

Инцидент произошел около 2 ночи, в заведение ворвались передставители Нацполиции и якобы искали наркодилеров, а тех, кто пытался делать фотографии с места происшествия, били.

В Jugenhub'е заявили, что многих задержанных во время облавы отвезли в отделение полиции, где они находятся до сих пор, или в военкомат на ДВРЗ.

"К посетителям применяли чрезмерную физическую силу, есть пятна крови на полу. Украдены личные вещи, бар, техника, одежда - все из клуба выносили мешками", - заявили в "Jugenhub".

Также представители заведения призвали связаться с ними всех, у кого есть фото или видеоматериалы с событиями во время инцидента, и срочно обратиться в "скорую" для осмотра, если в результате облавы есть побои.

Также в сети сообщают, что после облавы полицейские собрали около 30 человек из числа посетителей вечеринки, у которых при обыске ничего не нашли, и отвезли в военкомат на ул. Оросительной, 17а, где держат с 3 часов ночи.

"Студентов и ребят с донецкой пропиской вроде отпустили, у других требуют пройти медосмотр и забрать повестку. На выходе из военкомата стоят солдаты", - говорится в сообщении.

Фото - Jugendhub

По сообщению в сети, задержанных понемногу отпускают из полиции.

Как сообщил представитель юридической компании "Миллер" Маси Найем, по словам владельцев заведения те, кто проводил обыски и задержания, "не предъявили ни одного документа".

"Людей били прикладами по голове. Почему-то большинство с вечеринки оказались в военкомате. Это не предусмотрено ни одним нормативным актом", - отметил он.

Также он сообщил, что в хаб ворвались люди в форме и бойцы в масках с оружием, документы не предъявили, кроме того бойцы ворвались в соседние помещения, расположенные в этом здании.

"Положили всех людей на пол, начался обыск. Если кто-то двигался, полиция прибегала к силе - посетителей били берцами в живот, по спине, угрожали оружием, некоторым досталось прикладами автоматов по лицу", - говорится в сообщении.

Задержанных в клубе - около 50 человек - увезли в военкомат, некоторых - на Герцена, 9.

Также силовики забрали все мобильные телефоны, начали выносить мешками одежду, осматривали все сумки и вытаскивали оттуда технику - забрали 2 ноутбука, 1 планшет и фотоаппарат.

Найем сообщил, что адвокат юркомпании собирает информацию и готовит документы, чтобы подать соответствующие заявления на открытие уголовного дела на правоохранителей.

Комментарий от главного управления Нацполиции и полиции в г.Киеве "Украинской правде" все еще получить не удалось.

Украинская правда