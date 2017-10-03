Луценко: ФК "Металлист" возвращается от Курченко к государству

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Вторник, 3 октября 2017, 11:43

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил о возвращении харьковского футбольного клуба "Металлист" в собственность государства.

Об этом он сказал на совместном брифинге с министром юстиции Павлом Петренко в Харькове.

"Он возвращается от Курченко к государству. Далее, очевидно, исполнительные органы страны примут решение о его использовании. Возможен вариант передачи в управление муниципальное, возможно конкурс для инвесторов, возможно другие варианты, которые уже находятся вне моей компетенции", - сказал генпрокурор.

Он добавил, что "ФК "Металлист" теперь будет принадлежать не беглецам-клептократам, а харьковчанам", поскольку суд уже принял решение о возврате футбольного клуба в собственность государства.

Украинская правда

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