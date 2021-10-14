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Зеленский и Шефир пытались незаконно вывести активы из банка Курченко – "Схемы"

Четверг, 14 октября 2021, 22:22
Зеленский и Шефир пытались незаконно вывести активы из банка Курченко – Схемы
Коллаж "Схем"

Компании-должники Брокбизнесбанка во время его ликвидации подписывали с Владимиром Зеленским и Сергеем Шефиром соглашения, чтобы вывести из-под залога дорогое имущество. Такие соглашения должны были помочь Зеленскому и Шефиру получить свои депозиты в обход законной процедуры.

Источник: расследование "Зеленский, Шефир и банк Курченко" проекта "Схемы"

Детали: Речь идет о периоде времени еще до того, как Зеленский стал президентом, а Шефир - его первым помощником.

У Зеленского был депозит в Брокбизнесбанке на более чем 300 тыс. долларов, у Шефира - на более чем 400 тыс. долларов. В 2014 году финучреждение обанкротилось, что лишило возможности вкладчиков получить все свои накопления, поскольку компенсация по депозиту ограничена 200 тысячами гривен.

Журналисты изучили судебные решения из открытого Государственного реестра и обнаружили, что в 2014 году, после банкротства Брокбизнесбанка, Зеленский и Шефир подписали ряд соглашений с компаниями, которые имели кредиты в банке - об уступке права требования по своим депозитам.

Хозяйственный суд Киева и Киевский апелляционный хозяйственный суд признали прекращенными долги компаний и сняли обременение с имущества. Однако в 2015-м году Высший хозяйственный суд пришел к выводу, что эти действия не соответствовали нормам законодательства.

Кроме этого, Верховный суд Украины впоследствии подтвердил, что обязательства заемщика не могут прекращаться за счет приобретенных прав требования к банку.

Для компаний это была попытка не возвращать банку долги и вывести из-под залога свои активы, а Шефир и Зеленский таким образом попытались получить больше гарантированных государством 200 тысяч гривен.

Дословно "Схемы": "Народный депутат от "Слуги народа" и председатель комитета по вопросам финансов Данил Гетманцев в комментарии журналистам заявил, что подобные соглашения являются "недопустимыми". Однако, когда узнал, что речь идет о Владимире Зеленском, отметил, что "надо изучать документы". Журналисты документы предоставили, но до эфира от Гетманцева дополнительного ответа не получили".

Позиция Зеленского и Шефира: Журналисты отправили запрос в Офис президента еще 22 сентября и неоднократно напоминали о запросе пресс-секретарю Владимира Зеленского Сергею Никифорову, однако ответов к моменту публикации не получили.

В свою очередь первый помощник президента Сергей Шефир в комментарии "Схемам" отметил следующее: "У нас не было времени заниматься юридическими вопросами. И мы кому-то отдали право заниматься нашими юридическими вопросами. Поднимут этот договор - я вспомню".

Почему это важно: Подобные "взаимозачеты" между крупными вкладчиками и заемщиками банка-банкрота являются незаконными, поскольку нарушают определенную процедуру и очередность выплаты возмещения как можно большему количеству вкладчиков лопнувшего банка.

При выводе из-под залога активов Фонд гарантирования вкладов теряет возможность продать на аукционе имущество банка, а именно за счет средств, полученных от таких продаж, выплачиваются возмещения вкладчикам.

Напомним:

  • Национальный банк Украины принял решение о ликвидации Брокбизнесбанка в июне 2014 года. С августа 2013-го им владел Сергей Курченко - олигарх, близкий к "Семье" сбежавшего президента Виктора Януковича.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЗеленскийКурченкобанки
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