В ФСБ РФ заявили о задержании киевлянина в аннексированном Крыму

Пограничное управление ФСБ РФ в оккупированном Крыму задержало жителя Киева, при попытке попасть на подконтрольную Украине территорию через пункт пропуска Армянск.

Об этом сообщает российское издание "Лайф", со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Пограничники проверили документы киевлянина и установили, что он состоит на контроле у правоохранителей полуострова", - сказано в сообщении.

Его подозревают в якобы незаконном сбыте наркотических и психотропных веществ в Феодосии. Также, по данным ФСБ РФ в аннексированном Крыму, киевлянин "является подсудимым по уголовному делу о мошенничестве и находится под подпиской о невыезде".

На данный момент он арестован.

Как сообщила "Украинской правде" пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца, на данный момент ведомство проверяет информацию о задержании киевлянина в Крыму.

Ранее сообщалось, что 27 сентября подконтрольный Кремлю Симферопольский районный суд Крыма приговорил одного из лидеров крымскотатарского национального движения Ильми Умерова к двум годам колонии-поселения.

Также в оккупированном Крыму регулярно происходят обыски и задержания местных жителей.

Как известно, управление Верховного комиссара ООН по правам человека опубликовало доклад, в котором сказано о систематическом нарушении прав человека в оккупированном Россией Крыму.

Летом 2016 года председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявлял, что 18 крымских татар пропали без вести и 4 найдены убитыми.

Украинская правда