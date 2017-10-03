НАБУ вызвало мэра Одессы на допрос

Национальное антикоррупционное бюро Украины вызвало мэра Одессы Геннадия Труханова на допрос в Киев.

Об этом "Украинской правде" сообщили в пресс-службе НАБУ.

В ведомстве не уточнили, по какому делу и в качестве кого будут допрашивать Труханова.

Однако, одесский "7-й канал" сообщает, что утром 3 октября Труханов прибыл на допрос в качестве свидетеля по делу о здании "Новой мэрии" на улице Косовской, 2д.

"(Вызвали – ред.) чтобы объективно разобраться. В качестве свидетеля, конечно", - сказал каналу Труханов.