От взрыва гранаты в Киевской области пострадали мужчина и женщина

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Понедельник, 30 октября 2017, 12:24

В селе Хотов Киевской области при неосторожном обращении с гранатой произошел взрыв, 30-летний местный житель и его 60-летняя мать получили повреждения и попали в больницу.

О взрыве сообщила соседка, информирует полиция Киевской области.

По указанному адресу прибыла следственно-оперативная группа Киево-Святошинского района, взрывотехническая лаборатории, скорая медицинская помощь.

 

На месте происшествия специалисты-взрывотехники обнаружили фрагменты гранаты РГД-45, предохранительную скобу, которые направлены на проведение соответствующих экспертиз.

 

30-летний мужчина объяснил работникам полиции, что гранату он нашел два года назад и хранил дома.

 

У него и его матери – телесные повреждения различной степени тяжести.

 

Открыто уголовное производство по ст. 128 (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Ведется следствие.

29 октября в Харьковской области погиб 45-летний мужчина, который нашел и разобрал дома артиллерийский бронебойный снаряд времен Второй мировой войны.

Темы: оружие чрезвычайное происшествие
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