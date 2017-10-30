От взрыва гранаты в Киевской области пострадали мужчина и женщина

В селе Хотов Киевской области при неосторожном обращении с гранатой произошел взрыв, 30-летний местный житель и его 60-летняя мать получили повреждения и попали в больницу.



О взрыве сообщила соседка, информирует полиция Киевской области.



По указанному адресу прибыла следственно-оперативная группа Киево-Святошинского района, взрывотехническая лаборатории, скорая медицинская помощь.

На месте происшествия специалисты-взрывотехники обнаружили фрагменты гранаты РГД-45, предохранительную скобу, которые направлены на проведение соответствующих экспертиз.



30-летний мужчина объяснил работникам полиции, что гранату он нашел два года назад и хранил дома.

У него и его матери – телесные повреждения различной степени тяжести.

Открыто уголовное производство по ст. 128 (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Ведется следствие.

29 октября в Харьковской области погиб 45-летний мужчина, который нашел и разобрал дома артиллерийский бронебойный снаряд времен Второй мировой войны.