От взрыва гранаты в Киевской области пострадали мужчина и женщина
В селе Хотов Киевской области при неосторожном обращении с гранатой произошел взрыв, 30-летний местный житель и его 60-летняя мать получили повреждения и попали в больницу.
О взрыве сообщила соседка, информирует полиция Киевской области.
По указанному адресу прибыла следственно-оперативная группа Киево-Святошинского района, взрывотехническая лаборатории, скорая медицинская помощь.
На месте происшествия специалисты-взрывотехники обнаружили фрагменты гранаты РГД-45, предохранительную скобу, которые направлены на проведение соответствующих экспертиз.
30-летний мужчина объяснил работникам полиции, что гранату он нашел два года назад и хранил дома.
У него и его матери – телесные повреждения различной степени тяжести.
Открыто уголовное производство по ст. 128 (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Ведется следствие.
29 октября в Харьковской области погиб 45-летний мужчина, который нашел и разобрал дома артиллерийский бронебойный снаряд времен Второй мировой войны.
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