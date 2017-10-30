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В Харьковской области мужчина погиб от взрыва снаряда

Понедельник, 30 октября 2017, 09:52

В Харьковской области погиб 45-летний мужчина после того, как нашел и разобрал дома артиллерийский бронебойный снаряд времен Второй мировой войны.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Харьковской области.

В сообщении отмечается, что 29 октября в 15.20 в городе Купянское по одной из улиц прогремел взрыв. На место сразу выехала следственно-оперативная группа отдела полиции и работники взрыво-технического управления харьковской полиции.

 

"Установлено, что 45-летний мужчина занимался поисками металлолома. После очередной находки он решил разобрать один из таких предметов. В результате чего во дворе мужчины произошел взрыв", - комментируют в пресс-службе.

 

В полиции добавляют, что правоохранители изъяли артиллерийский бронебойный снаряд с зарядом взрывчатого вещества внутри калибром 76 мм со следами коррозии времен Второй Мировой войны.

 

По данным пресс-службы, во время взрыва мужчина получил многочисленные телесные повреждения и был госпитализирован в хирургическое отделение местной больницы, где скончался.

Ранее сообщалось, что в Киеве полиция устроила облаву в заведении "Jugendhub", где в ночь на 28 октября проходил музыкальное мероприятие, и задержала посетителей хаба, доставив их в отделение полиции и военкомата.

Украинская правда

Темы: Харьковская областьполиция
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