В Харьковской области мужчина погиб от взрыва снаряда

В Харьковской области погиб 45-летний мужчина после того, как нашел и разобрал дома артиллерийский бронебойный снаряд времен Второй мировой войны.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Харьковской области.

В сообщении отмечается, что 29 октября в 15.20 в городе Купянское по одной из улиц прогремел взрыв. На место сразу выехала следственно-оперативная группа отдела полиции и работники взрыво-технического управления харьковской полиции.

"Установлено, что 45-летний мужчина занимался поисками металлолома. После очередной находки он решил разобрать один из таких предметов. В результате чего во дворе мужчины произошел взрыв", - комментируют в пресс-службе.

В полиции добавляют, что правоохранители изъяли артиллерийский бронебойный снаряд с зарядом взрывчатого вещества внутри калибром 76 мм со следами коррозии времен Второй Мировой войны.

По данным пресс-службы, во время взрыва мужчина получил многочисленные телесные повреждения и был госпитализирован в хирургическое отделение местной больницы, где скончался.

Ранее сообщалось, что в Киеве полиция устроила облаву в заведении "Jugendhub", где в ночь на 28 октября проходил музыкальное мероприятие, и задержала посетителей хаба, доставив их в отделение полиции и военкомата.

Украинская правда