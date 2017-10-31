Сына Авакова задержали

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Вторник, 31 октября 2017, 14:56

Национальное антикоррупционное бюро задержало сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра по подозрению в хищении средств при закупке рюкзаков для Нацгвардии.

Об этом "Украинской правде" сообщил источник в правоохранительных органах.

Также, по данным собеседника, задержали экс-заместителя Авакова Сергея Чеботаря.

"Украинская правда" обратилась к руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назару Холодницкому с просьбой подтвердить или опровергнуть эту информацию, но он ответил, что пока это не комментирует.

Как сообщил другой источник УП, сына Авакова задержали в Киеве.

Об этом же сообщают "Схемы: коррупция в деталях" в Facebook. По их данным, также в Киеве задержали Чеботаря.

Сейчас обоим задержанным готовят сообщение о подозрении.

Меру пресечения обоим задержанным будут избирать сегодня в Соломенском суде.

Также по данным собеседника "Украинской правды" к зданию НАБУ стягивают Нацгвардию – уже стоит два микроавтобуса, люди в которых ничего не объясняют.

Однако в пресс-службе НАБУ сообщили, что пока нацгвардейцев не наблюдают.

Как известно, ранее источники "Украинской правды" сообщили, что НАБУ проводит обыски в семье министра внутренних дел Арсена Авакова.

По данным собеседников, обыски проходили у сына Авакова Александра в рамках расследования относительно рюкзаков, которые МВД закупило в конце 2014 – в начале 2015 года.

Позже информацию об обысках подтвердил сам Аваков.

Также в социальной сети появились фото с места обыска у сына министра внутренних дел в Харькове.

Национальное антикоррупционное бюро подтвердило, что проводит обыски по делу о возможной растрате государственных средств при закупке рюкзаков Министерством внутренних дел Украины.

Ирина Балачук, УП

Темы: Аваков НАБУ
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