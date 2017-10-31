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НАБУ подтвердило, что пришло с обысками в деле о "рюкзаках Авакова"

Вторник, 31 октября 2017, 13:25

Национальное антикоррупционное бюро подтвердило, что проводит обыски по делу о возможной растрате государственных средств при закупке рюкзаков Министерством внутренних дел Украины.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ во вторник.

"В ответ на запросы СМИ сообщаем, что детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП сейчас осуществляют следственные действия (обыски) в рамках расследования уголовного производства по факту возможной растраты государственных средств при закупке рюкзаков МВД", – говорится в сообщении.

По словам детективов, обыски проводятся по месту работы и проживания вероятных фигурантов производства.

Как известно, ранее источники "Украинской правды" сообщили, что НАБУ проводит обыски у семьи министра внутренних дел Арсена Авакова.

По данным собеседников, обыски проходят у сына Авакова Александра в рамках расследования относительно рюкзаков, которые МВД закупило в конце 2014 – в начале 2015 года.

Позже информацию об обысках подтвердил сам Аваков.

Также в социальной сети появились фото с места обыска у сына министра внутренних дел в Харькове.

Украинская правда

Темы: АваковНАБУХарьков
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