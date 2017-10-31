Сина Авакова затримали
Національне антикорупційне бюро затримало сина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Олександра за підозрою в розкраданні коштів під час закупівлі рюкзаків для Нацгвардії.
Про це "Українській правді" повідомило джерело у правоохоронних органах.
Також, за даними співрозмовника, затримали екс-заступника Авакова Сергія Чеботаря.
"Українська правда" звернулася до керівника САП Назара Холодницького з проханням підтвердити чи спростувати цю інформацію, але він відповів, що поки це не коментує.
Як повідомило інше джерело УП, сина Авакова затримали у Києві.
Про це ж повідомляють "Схеми: корупція в деталях" у Facebook. За їхніми даними, також у Києві затримали Чеботаря.
Наразі обом затриманим готують повідомлення про підозру.
Також за даними співрозмовника "Української правди" до будівлі НАБУ стягують Нацгвардію – уже стоїть два мікроавтобуси, люди в яких нічого не пояснюють.
Водночас у прес-службі НАБУ повідомили, що поки нацгвардійців не спостерігають.
Як відомо, раніше джерела "Української правди" повідомили, що НАБУ проводить обшуки у родини міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.
За даними співрозмовників, обшуки проходили у сина Авакова Олександра у рамках розслідування щодо рюкзаків, які МВС закупило наприкінці 2014 на початку 2015 року.
Згодом інформацію про обшуки підтвердив сам Аваков.
Також у соціальній мережі з'явилися фото з місця обшуку у сина міністравнутрішніх справ у Харкові.
Згодом Національне антикорупційне бюро підтвердило, що проводить обшуки у справі про можливу розтрату державних коштів при закупівлі рюкзаків Міністерством внутрішніх справ України.
Ірина Балачук, УП
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