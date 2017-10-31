Появились фото обыска у сына Авакова: куча полиции, перекрыта дорога

В социальной сети появились фотографии обыска у сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра.

Снимки выложил в facebook Алексей Гриценко.

Он добавил, что полиция окружила периметр вокруг дома лентой и заблокировала представителей НАБУ в здании.

Фото с facebook Алексея Гриценко

Как сообщил "Украинской правде" член общественного совета при Харьковском антикоррупционном центре, член совета общественного контроля НАБУ Владимир Рысенко, который находится на месте происшествия, вокруг дома, где живет сын Авакова, перекрыли движение, пригнали машины полиции, реанимобиль.

"Здание полностью окружено и заблокировано полицейскими. Стоит национальная полиция, стоит какое-то спецподразделение не идентифицированное, стоит реанимации машина. Перекрыты и перетянуты лентами тротуар и дорога", - сказал Рысенко.

Фото с facebook владимира Рысенко

Он добавил, что прохожим полиция озвучивает различные версии происходящего.

"Мне сказали, что идут какие-то учения. А моему коллеге, что здание заминировано. Они еще сами не определились", - подытожил Рысенко.

Фото с facebook владимира Рысенко

Как известно, ранее источники "Украинской правды" сообщили, что НАБУ проводит обыски у семьи министра внутренних дел Арсена Авакова.

По данным собеседников, обыски проходят у сына Авакова Александра в рамках расследования относительно рюкзаков, которые МВД закупило в конце 2014 – в начале 2015 года.

Позже информацию об обысках подтвердил сам Аваков.

Ирина Балачук, УП