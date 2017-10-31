В НАБУ подтвердили задержание 3 человек по делу о "рюкзаках Авакова"

Детективы НАБУ задержали 3 человека по подозрению в растрате средств во время закупки рюкзаков для Нацгвардии.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

"31 октября детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП провели ряд обысков, в результате которых по подозрению в растрате более 14 миллионов гривен задержали трех человек: бывшего заместителя министра внутренних дел Украины, представителя фирмы-победителя тендера по поставке рюкзаков и еще одно частное лицо", - говорится в сообщении.

Люди задержаны в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

"Решается вопрос о сообщении им о подозрении. Правонарушения квалифицированы по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением")", - добавили в НАБУ.

Проводятся неотложные следственные действия. Устанавливается круг причастных лиц.

Сообщается, что расследование приведенных фактов детективы НАБУ осуществляют с 2016 года.

По версии следствия, в 2015 году задержанные лица были причастны к закупке за счет МВД рюкзаков по цене, существенно выше среднерыночной.

По информации досудебного расследования, товар не был поставлен вовремя и к тому же не отвечал требованиям, установленным МВД, в результате чего государству был нанесен ущерб в размере более 14 миллионов гривен.

Как известно, ранее два независимых друг от друга источника сообщили "Украинской правде", что НАБУ задержала сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра и экс-заместителя министра внутренних дел Сергея Чеботаря.

До этого источники "Украинской правды" сообщили, что НАБУ проводит обыски в семье министра внутренних дел Арсена Авакова.

По данным собеседников, обыски проходили у сына Авакова Александра в рамках расследования относительно рюкзаков, которые МВД закупило в конце 2014 – в начале 2015 года.

Позже информацию об обысках подтвердил сам Аваков.

Также в социальной сети появились фото с места обыска у сына министра внутренних дел в Харькове.

Национальное антикоррупционное бюро подтвердило, что проводит обыски по делу о возможной растрате государственных средств при закупке рюкзаков Министерством внутренних дел Украины.