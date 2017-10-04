Аваков требует исправить закон по судреформе

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Среда, 4 октября 2017, 11:06

Министр внутренних дел Арсен Аваков просит отменить введенное Верховной Радой сокращение сроков досудебного расследования до 6 месяцев.

Об этом он сказал в комментарии "Украинским новостям".

"Мы настаиваем это исправить", - сказал он.

Аваков надеется, что Порошенко учтет замечания и исправит ситуацию.

Как сообщалось, 3 октября Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №6232 о внесении изменений в ряд кодексов, который запускает судебную реформу.

После этого ряд депутатов и юристов заявили, что в принятый закон нардеп-"радикал" Андрей Лозовой внес вредную поправку, которая позволит избежать наказания бывшим членам Партии регионов.

По их словам, эта поправка уменьшает сроки расследования с 2, 3, 5, 10 или 15 лет до 3 или 6 месяцев. Таким образом, объясняют они, количество отказов в начале расследования при неочевидных преступлениях значительно увеличится, поскольку правоохранители не будут брать на себя ответственность расследовать эти преступления так быстро.

Сейчас в Верховной Раде уже зарегистрированы два проекта постановлений об отмене вышеуказанного закона - 6232-П и 6232-П1.

Их авторами являются внефракционный нардеп Юрий Левченко, вице-спикер Оксана Сыроид, а также члены фракции "Самопомич" Елена Сотник, Андрей Журжий и Ирина Подоляк.

Как пояснила Сотник, причина такого шага - именно поправка Лозового.

Темы: Аваков суд реформы Верховная Рада законодательство
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