Лозовой подправил судебную реформу в пользу Оппоблока – Шкрум

Нардеп-"радикал" Андрей Лозовой внес в закон о судебной реформе поправку, которая "снимает с крючка" правоохранителей депутатов из "Оппозиционного блока" и бывших "регионалов".

Об этом сообщает в Facebook народный депутат из фракции "Батькивщина" Алена Шкрум.

По ее словам, речь идет о поправке №109 в УПК.

"Это поправка, которая "снимает с крючка" коллег из "Оппоблока", а также бывших регионалов, на которых были открыты уголовные дела", - пишет нардеп.

Шкрум объяснила, что нардеп-"радикал" подправил изменения в статью 219 УПК, и теперь началом срока досудебного расследования считается момент сообщения о подозрении, а не момент регистрации информации в Едином реестре досудебных расследований.

"Это уменьшит сроки расследования с 2, 3, 5, 10 или 15 лет до 3 или 6 месяцев. Таким образом, количество отказов в начале расследования при неочевидных преступлениях значительно увеличится, поскольку правоохранители не будут брать на себя ответственность расследовать эти преступления так быстро", - говорит депутат.

Она отмечает, что эти изменения сделают невозможным эффективную работу НАБУ и расследования "дел Майдана" и дел о преступлениях бывших чиновников.

"Изменения в статьи 242-244, 332 УПК предусматривают, что теперь только суд сможет назначать экспертизу. Это означает, что сторона защиты лишается своего права привлекать экспертов на договорной основе, а сторона обвинения будет вынуждена ждать разрешение суда, чтобы провести экспертизу. Такой шаг является нарушением принципа состязательности", - объясняет Шкрум.

Кроме того, пишет депутат, Лозовой внес изменения в статьи 303, 307, что возвращает к жизни нормы УПК 1960 года о возможности обжалования у следственного судьи решения (сообщения) о подозрении.

"Такой шаг позволит судам блокировать любое уголовное расследование. Эта норма породит новые коррупционные риски при расследовании уголовных производств", - отмечает Шкрум.

Как сообщалось, во вторник Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №6232 о внесении изменений в ряд кодексов, который запускает судебную реформу.

"Оппоблок", в частности, дал за законопроект 20 голосов. При этом в зале присутствовали 33 депутата фракции.

Украинская правда