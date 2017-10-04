Аваков вимагає виправити закон із судреформи

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Середа, 4 жовтня 2017, 11:06

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков просить скасувати введене Верховною Радою обмеження строків досудового розслідування 6 місяцями.

Про це він сказав у коментарі "Українським новинам".

"Ми наполягаємо це виправити", - сказав він.

Аваков сподівається, що Порошенко врахує зауваження й виправить ситуацію, що склалася.

Як повідомлялося, 3 жовтня Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроект №6232 про внесення змін до низки кодексів, який запускає судову реформу.

Після цього народній депутата з фракції "Батьківщина" Олена Шкрум заявила, що до прийнятого закону нардеп-"радикал" Андрій Лозовой вніс поправку, яка дозволить уникнути покарання колишнім членам Партії регіонів.

За її словами, ця поправка зменшує строки розслідування з 2, 3, 5, 10 чи 15 років до 3 чи 6 місяців. Таким чином, пояснила вона, кількість відмов у початку розслідування при неочевидних злочинах значно збільшиться, оскільки правоохоронці не братимуть на себе відповідальність розслідувати ці злочини так швидко.

Теми: Аваков суд реформи Верховна Рада законодавство
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