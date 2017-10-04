Штепа вернулась в Славянск

Экс-мэр Славянска Неля Штепа выписалась из харьковской больницы, куда была госпитализирована с гипертоническим кризом, и вернулась домой, в Славянск.

Об этом сообщил ее адвокат Дмитрий Марченко, передает "Интерфакс-Украина".

"Неля Игоревна уже дома. Сейчас она получает лечение (капельницы, уколы – все, что прописал харьковский врач) дома, по месту прописки",- сказал Марченко.

По его словам, Штепа отказалась от дневного стационара из опасений, что это могут расценить как нарушение круглосуточного домашнего ареста.

"Мы пытались ей объяснить, что в этом случае речь о нарушении не идет, но она очень боится, что суд может ее опять арестовать", - заверил адвокат.

Как известно, Штепу задержали 11 июля 2014 года. На суде она объясняла, что призывала Путина войти в Славянск под угрозами террористов, в плену у террористов ее били, а интервью для российских изданий сделаны "под дулом автомата". Ей грозит пожизненный срок.

20 сентября Ленинский районный суд Харькова отпустил из СИЗО обвиняемую в сепаратизме экс-мэра Славянска и отправил ее под домашний арест с ношением электронного браслета.

В конце сентября должно было состояться заседание суда, где планировалось опросить свидетелей по делу бывшей градоначальницы Славянска. Однако его перенесли, поскольку Штепу госпитализировали с подозрением на гипертонический криз.

Украинская правда