Проект Порошенко о реинтеграции Донбасса зарегистрировали в ВР

2635 просмотров
Среда, 4 октября 2017, 14:28

Президент Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект о реинтеграции Донбасса.

Проект появился на сайте Верховной рады.

"Проект Закона об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях", - говорится в карточке закона.

Проекту присвоен номер 7163.

По состоянию на 14:28 самого текста на сайте пока нет.

Проект определен как безотлагательный. Он уже передан на рассмотрение руководству ВР.

По информации собеседников УП, документом фактически легализованы Минские договоренности.

Ранее собеседники УП сообщали, что будет внесен еще один проект о продлении действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей". Это было требование "Народного фронта".

О презентации проекта закона без текста проекта читайте в статье Украинской правды "Порядок на словах. Как депутатам представляли реинтеграцию Донбасса".

Ранее сообщалось, что проектом планируется назвать Россию агрессором, определить комлекс мер по реинтеграции Донбасса, создать механизм применения ВСУ для защиты страны от российской агрессии в условиях гибридной войны.

Украинская правда

Темы: Донбасс
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Боевики ОРЛО возобновили запрещенный способ разведки – СЦКК 4 октября 2017, 15:13
Стало известно, почему законопроектов по Донбассу будет два 4 октября 2017, 14:17
Антрацит с оккупированного Донбасса попадает в Польшу – СМИ 4 октября 2017, 13:28
powered by lun.ua
Главные новости
Обнародован текст законопроекта о реинтеграции Донбасса
Порошенко готов создать Антикоррупционный суд, но ставит условие
В ВР появился еще один проект о реинтеграции Донбасса
Проект Порошенко о реинтеграции Донбасса зарегистрировали в ВР
Все новости
балет

Миссия выполнима: как прима-балерина Яна Саленко покорила Берлин

наука

Ученый-математик из Украины получила премию $10 тысяч от университета Индии

кино

6 фильмов октября: "Иней", "Кроткая" и "Леди Макбет"