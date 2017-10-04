Проект Порошенка про реінтеграцію Донбасу зареєстрували у Верховній Раді

Президент Петро Порошенко вніс до Верховної Ради законопроект про реінтеграцію Донбасу.

Проект з'явився на сайті Верховної ради.

"Проект Закону про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях", - зазначено у картці закону.

Проекту привласнено номер 7163.

Станом на 14:28 самого тексту на сайті поки що немає.

Проект визначено як невідкладний. І вже передано на розгляд керівництву ВР.

За інформацією джерел УП, документом фактично легалізовані Мінські домовленості.

Раніше співрозмовники УП повідомляли, що буде внесено ще один проект про продовження дії закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей".



Це була вимога "Народного фронту".

Про презентацію проекту без проекту читайте тут: "Порядок на словах. Як депутатам представляли реінтеграцію Донбасу".

Раніше повідомлялося, що проектом планується назвати Росію агресором, визначити комлекс заходів для реінтеграції Донбасу, створити механізм застосування ЗСУ для захисту країни від російської агресії в умовах гібридної війни.

Українська правда