Новые законы по Донбассу усилят переговорные позиции Украины – Геращенко

Внесенные президентом Петром Порошенко в ВР два законопроекта по Донбассу усилят дипломатические позиции Украины и позволят сохранить международные санкции против РФ.

Об этом сообщает в Facebook первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко.

По ее словам, речь идет о преимуществе, которое получит Украина благодаря этим законам в переговорном процессе относительно Донбасса. Ведь после их принятия ни РФ, ни ее представители не смогут попасть в миротворческую миссию на востоке Украины.

Кроме того, отметила Геращенко, после принятия Радой этих законов Кремлю не удастся обвинить Киев и "его же руками снять санкции".

Она подчеркнула, что законодательные новеллы признают Россию страной-агрессором.

"Важно, что в законопроектах большое внимание уделяется и гуманитарному аспекту, правам человека на оккупированных территориях. Это - путь возвращения Донбасса и воссоединения, а не отторжения и колючей проволоки, как предлагают некоторые новые лица", - резюмировала заместитель председателя ВР.

Как сообщалось, в среду, 4 октября, Порошенко внес на рассмотрение парламента два законопроекта - "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях" и "О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".

Украинская правда