Проект Порошенко о реинтеграции Донбасса зарегистрировали в ВР

Президент Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект о реинтеграции Донбасса.

Проект появился на сайте Верховной рады.

"Проект Закона об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях", - говорится в карточке закона.

Проекту присвоен номер 7163.

По состоянию на 14:28 самого текста на сайте пока нет.

Проект определен как безотлагательный. Он уже передан на рассмотрение руководству ВР.

По информации собеседников УП, документом фактически легализованы Минские договоренности.

Ранее собеседники УП сообщали, что будет внесен еще один проект о продлении действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей". Это было требование "Народного фронта".

О презентации проекта закона без текста проекта читайте в статье Украинской правды "Порядок на словах. Как депутатам представляли реинтеграцию Донбасса".

Ранее сообщалось, что проектом планируется назвать Россию агрессором, определить комлекс мер по реинтеграции Донбасса, создать механизм применения ВСУ для защиты страны от российской агрессии в условиях гибридной войны.

Украинская правда