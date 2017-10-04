Порошенко внес в ВР еще один закон по Донбассу

Президент Петр Порошенко внес в Верховную Раду еще один проект закона по Донбассу.

Соответствующий проект зарегистрирован под номером 7164.

Это проект закона о создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Проект определен президентом как неотложный.

Текста документа по состоянию на 15:25 нет.

Ранее собеседники УП сообщали, что президент Петр Порошенко внесет в Верховную Раду два законопроекта о Донбассе.

В среду после обеда в ВР был зарегистрирован проект президентского закона о реинтеграции Донбасса, который он внес как неотложный.

Украинская правда